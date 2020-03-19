У ВООЗ повідомили про 21 випадок зараження коронавірусом в Україні

В Україні станом станом на 20:00 19 березня лабораторно підтверджено 21 випадок Covid-19.
Про це повідомляється на сторінці Центру громадського здоров'я у Facebook.
"За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 17 позитивних результатів на Covid-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська (1) області та м. Київ (2)", - йдеться у повідомленні.
За результатами досліджень регіональних лабораторій виявлено: Дніпропетровська – 2 випадки, у Житомирська - 1; також один випадок підтверджено у м. Київ.
Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб. Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 700 зразкі.
Більшість людей, що хворіють на новий коронавірус, переносять його, як звичайний ГРВІ. Ця хвороба і є ГРВІ, але викликана невідомим раніше збудником.
Так, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але в ЦГЗ просять пам'ятати, що для 96,6% хворих ця недуга не матиме таких наслідків.