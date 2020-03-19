За тиждень на ГРВІ в Україні захворіли близько 200 тисяч осіб

Новини України:Інтенсивний показник захворюваності становить 527,4 на 100 000 населення, що на 10,6% більше епідемічного порогу по Україні.

З 9 по 15 березня в Україні на ГРВІ захворіли понад 200 тисяч осіб, зафіксовано три летальні випадки внаслідок ускладнень грипу. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Протягом звітного тижня на ГРВІ захворіли 201 653 людини, із них 66,6% — діти віком до 17 років... За тиждень отримано повідомлення про три летальні випадки унаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (із початку епідемічного сезону — 66); жоден померлий не був щеплений проти грипу", - йдеться у повідомленні.

У країні зафіксовано широке географічне розповсюдження грипу. За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 11 із 54 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 9 — типу А(Н1)pdm09, 2 — А не субтипований.

Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 105 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 237 936 осіб.