Скачать
Четвер, 19.03.2020
У Києві краще контролюватимуть санітарний стан гуртожитків
У Києві краще контролюватимуть санітарний стан гуртожитків
У Києві поліція просить повідомляти про порушників карантину
У Києві поліція просить повідомляти про порушників карантину
Динамо припинило тренування до 22 березня
Динамо припинило тренування до 22 березня
Журнал Playboy закриває випуск через спалах коронавірусу
Журнал Playboy закриває випуск через спалах коронавірусу

До "Борисполя" продовжують повертати із-за кордону українців

До "Борисполя" продовжують повертати із-за кордону українців
10:45 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:16, 17 та 18 березня також виконувалися рейси в українські аеропорти з-за кордону для повернення українців додому.

У міжнародний аеропорт "Бориспіль" продовжують прибувати українці з-за кордону, яких повертають після закриття повітряного сполучення. Зокрема, 19 березня на летовище прибули чотири рейси з Єгипту. Про це свідчить інформація на онлайн-табло міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Зокрема, зазначається, що 19 березня прилетіли три рейси з Шарм-ель-Шейха (Єгипет) та один з Хургади (Єгипет).

Також у "Борисполі" 19 березня очікується прибуття міжнародних рейсів з Хургади — 3, Шарм-ель-Шейха — 12, Дубая (ОАЕ) - 3, Амстердама (Нідерланди), Алмати (Казахстан), Дюссельдорфа ( Німеччина), Відня (Австрія), Кракова (Польща), Белграда (Сербія), Дубліна (Ірландія).

МОЗ: Надання допомоги хворим продовжується не дивлячись на коронавірус

Також з "Борисполя" заплановані на виліт 19 березня рейси за кордон у такі міста: Амстердам, Дубай - три, Брюссель (Бельгія), Дюссельдорф, Алмати, Краків, Дублін, Белград.

Відповідно до інформації на онлайн-табло, на 19 березня у "Бориспіль" не заплановано прильоту та вильоту жодних внутрішніх рейсів.

У міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського 19 березня скасовано всі рейси. Про це свідчить інформація на онлайн-табло аеропорту "Київ". Зокрема, статус "відмінено" зазначається щодо всіх рейсів - як за кордон, так і внутрішніх.

Як повідомлялося, 18 березня о 12:00 в Україні буде припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

У Києві поліція просить повідомляти про порушників карантину

У суботу, 14 березня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Аэропорт, Эвакуация, Карантин, "Кордон", Київ, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Тести власної розробки будуть масово виготовлятися в Ірані
02 День народження Ліни Костенко: біографія письменниці, яка стала живим класиком в літературі
03 Зеленський: Вірус поширюється територією України не так швидко (Відео)
04 Поліція та епідемслужба будуть співпрацювати у боротьбі проти кронавірусу
05 Дженніфер Еністон вдячна лікарям за працю у розпал поширення коронавірусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Прогноз погоди: Україні слід чекати дощів із мокрим снігом
Прогноз погоди: Україні слід чекати дощів із мокрим снігом
До &quot;Борисполя&quot; продовжують повертати із-за кордону українців
До "Борисполя" продовжують повертати із-за кордону українців
У Португалії оголосили надзвичайний стан
У Португалії оголосили надзвичайний стан
Рецепт дня: кіш лорен із куркою
Рецепт дня: кіш лорен із куркою
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся