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МОЗ: Надання допомоги хворим продовжується не дивлячись на коронавірус

МОЗ: Надання допомоги хворим продовжується не дивлячись на коронавірус
06:57 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото:pixabay.com

Новини України:Міністерство охорони здоров'я зазначило, що всі пацієнти, що потребують допомоги за життєвими показами отримують медичну допомогу вчасно та в повному обсязі.

У Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що надання медичної допомоги пацієнтам, що потребують її за життєвими показами, під час карантину продовжиться.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ.

"У мережі поширюється інформація про те, що у зв’язку з карантином в українських лікарнях нібито припиниться надання медичної допомоги, в тому числі при пологах або онкопацієнтам. Міністерство охорони здоров’я України запевняє, що ця інформація не відповідає дійсності. Всі медичні послуги, ненадання яких несе серйозний ризик для життя та розвитку життєзагрожуючих станів або може призвести до розвитку критичних станів, мають надаватися в повному обсязі і вчасно", – зазначили у МОЗ.

При цьому у міністерстві додали, що в регіони направлені рекомендації щодо відтермінування планових операцій та надання інших медичних послуг для запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.

У МОЗ закликали довіряти інформації тільки з надійних та перевірених джерел.

 

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МОЗ, Медицина, Коронавірус, Covid-19.
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