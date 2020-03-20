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П'ятниця, 20.03.2020
Окупанти 15 разів порушили тишу, один боєць загинув
Окупанти 15 разів порушили тишу, один боєць загинув
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Окупанти 15 разів порушили тишу, один боєць загинув

Окупанти 15 разів порушили тишу, один боєць загинув
07:57 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:19 березня, внаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та ще один отримав поранення.

19 березня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Окрім цього, відмічена робота снайперської пари.

На передовій окупанти порушили тишу, 3 поранені

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 8 обстрілів, а саме:

два рази неподалік Красногорівки – з мінометів калібру 120 мм – 6 мін, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

двічі поруч з Лебединським – з 82-мм мінометів – 16 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Павлополя – з озброєння БМП-1, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Василівки – з автоматичного станкового гранатомета;

поруч з Авдіївкою – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу населеного пункту Славне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Сім обстрілів було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

чотири рази в районі населеного пункту Кримське – з мінометів калібру 120 мм – 41 міна, озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм – 10 мін;

в районі населеного пункту Новоолександрівка – снайперський вогонь.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає.

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Смерть, ЗСУ, ООС, Окупанти, Обстріл, Порушення тиші.
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