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На передовій окупанти порушили тишу, 3 поранені

На передовій окупанти порушили тишу, 3 поранені
07:47 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:18 березня, внаслідок ворожих обстрілів три військовослужбовця Об'єднаних сил отримали бойове ураження.

18 березня збройні формування РФ 15 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 6 обстрілів, а саме:

двічі поруч із Пісками – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Павлополя – з 82-мм мінометів – 23 міни;

неподалік Мар'їнки – зі станкового протитанкового гранатомету – 6 пострілів;

в районі населеного пункту Красногорівка – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів;

поруч із Водяним – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Окупанти знову обстріляли українські позиції

Дев’ять обстрілів було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

тричі поруч з Кримським – з мінометів калібру 120 мм – 20 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

в районі населеного пункту Зайцеве – з мінометів калібру 82 мм – 3 міни, зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Щастя – з 82-мм мінометів – 2 міни;

неподалік Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм – 12 мін;

поруч із Південним – зі станкового протитанкового гранатомету – 2 постріли;

поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з гранатометів різних систем;

неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм – 3 міни, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Окрім цього, противник двічі здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

З початком цієї доби російські окупаційні війська двічі обстріляли українські позиції.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано обстріл поблизу населеного пункту Красногорівка – з мінометів калібру 120 мм – 6 мін та станкового протитанкового гранатомету.

На донбаських КПВВ в чергах стоять тільки 30 автомобілів

Один обстріл був здійснений у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За поточну добу втрат немає.

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Все по темі:

Донбас, ЗСУ, ООС, Окупанти, Обстріл, Порушення тиші.
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