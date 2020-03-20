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У Києві вводять надзвичайну ситуацію

У Києві вводять надзвичайну ситуацію
09:56 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Станом на 20 березня в Україні зареєстровано 26 випадків зараження коронавірусом.

У Київській міській державній адміністрації прийняли рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв'ю РБК-Україна.

Поворозник зазначив, що документи зараз проходять юридичні процедури.

«Насправді, рішення про надзвичайну ситуацію введено державною надзвичайною комісією по всій території країни 10 березня. А ми позавчора підтвердили посилення обмежувальних заходів і ввели надзвичайну ситуацію на території міста Києва. Усі заходи, які є за надзвичайної ситуації, у Києві вже впроваджуються», - зазначив він.

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Як повідомлялося, глава МВС Арсен Аваков 18 березня заявив, що уряд чекатиме від влади Києва рішення про введення надзвичайної ситуації в столиці у зв'язку з поширенням коронавірусу.

«Зараз ми не маємо відповідного рішення... Ми будемо чекати від міста Києва термінового рішення для ухвалення його на рівні уряду», - зазначив тоді Аваков.

Раніше уряд запровадив режим надзвичайної ситуації в Київській області через пандемію коронавірусу. До цього введення режиму НС схвалили в Київській обласній державній адміністрації.

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Режим надзвичайної ситуації – стан на окремій адміністративній території, коли порушено умови нормальної життєдіяльності людей. Відрізняється від надзвичайного стану відсутністю обмежень конституційних прав громадян.

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Карантин, Київ, Надзвичайна ситуація, Коронавірус.
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