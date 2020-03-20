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Кличко: Bolt та Uber готові безкоштовно перевозити медиків у Києві

Кличко: Bolt та Uber готові безкоштовно перевозити медиків у Києві
13:09 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Служби таксі Bolt та Uber висловили готовність безкоштовно перевозити медичних працівників у столиці.

Про це на брифінгу 20 березня сказав мер Києва Віталій Кличко.

"Служби таксі Bolt та Uber висловили готовність безкоштовно перевозити медичних працівників, які їдуть на роботу та з роботи. Сьогодні міська влада опрацьовує з головними лікарями медзакладів механізм втілення цієї ініціативи. Я вдячний соціально відповідальному бізнесу за допомогу", - сказав Кличко.

На термін карантину у столиці запустили додаткові маршрути

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Станом на 10:00 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.

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Виталий Кличко, Карантин, Uber, Bolt, Київ, Перевезення.
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