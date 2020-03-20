На термін карантину у столиці запустили додаткові маршрути

Новини України:Виїхало 200 додаткових маршруток.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що сьогодні в столиці виїхало 200 додаткових маршруток.

Про це він заявив на брифінгу, передають ЗМІ.

Також в Києві змінили маршрути, які підвозили людей до метро.

"В результаті переговорів сьогодні в Києві виїхало 200 додаткових маршруток. Також ми змінили маршрути, які підвозили людей до метро. Деякі з них продовжили. Більшість транспорту пустили в спальні райони", - заявив Кличко.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський доручив главам обласних госадмінстрацій і мерам збільшити кількість автобусів і маршруток. Президент закликає збільшити кількість громадського транспорту в населених пунктах.