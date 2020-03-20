Відомо ім'я бійця, який загинув на Донбасі (Фото)

Новини України:У військового залишилися батьки, сестра і маленька донька. Батько загиблого – також учасник АТО.

Під час обстрілу російськими окупантами позицій українських військових на Донбасі загинув сержант 30-ї бригади Олексій Золін із Житомира. Про це інформує Житомирська міська рада.

«19 березня 2020 року о 19.30 год. на полі бою поблизу с. Новоолександрівка Попаснянського району Донецької області загинув житомирянин – сержант Золін Олексій Сергійович, старший стрілець мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького», - йдеться у повідомленні.

Про загиблого відомо, що він 1984 року народження. У 2002-2004 роках Золін проходив строкову службу в 95-й бригаді. У 2015 році був мобілізований до ЗСУ і захищав Україну у складі 13-го батальйону 95-ї бригади. У 2017 році його демобілізували, але на початку 2018 року він підписав контракт і служив у складі 95-ї бригади, а згодом – 30-ї.

Фото: Житомирська міська рада

За інформацією штабу ООС, 19 березня внаслідок ворожих обстрілів українських позицій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та ще один отримав поранення.