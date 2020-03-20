Відомо ім'я бійця, який загинув на Донбасі (Фото)

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П'ятниця, 20.03.2020
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12:55 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:У військового залишилися батьки, сестра і маленька донька. Батько загиблого – також учасник АТО.

Під час обстрілу російськими окупантами позицій українських військових на Донбасі загинув сержант 30-ї бригади Олексій Золін із Житомира. Про це інформує Житомирська міська рада.

«19 березня 2020 року о 19.30 год. на полі бою поблизу с. Новоолександрівка Попаснянського району Донецької області загинув житомирянин – сержант Золін Олексій Сергійович, старший стрілець мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького», - йдеться у повідомленні.

Про загиблого відомо, що він 1984 року народження. У 2002-2004 роках Золін проходив строкову службу в 95-й бригаді. У 2015 році був мобілізований до ЗСУ і захищав Україну у складі 13-го батальйону 95-ї бригади. У 2017 році його демобілізували, але на початку 2018 року він підписав контракт і служив у складі 95-ї бригади, а згодом – 30-ї.

Фото: Житомирська міська рада

Окупанти 15 разів порушили тишу, один боєць загинув

За інформацією штабу ООС, 19 березня внаслідок ворожих обстрілів українських позицій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та ще один отримав поранення.

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Смерть, Донбас, Бойец, ЗСУ, Порушення тиші.
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