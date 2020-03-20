Мер Івано-Франківська закликав президента ввести в Україні надзвичай стан

Новини України:В Івано-Франківську ввели жорсткіші обмеження для боротьби з поширенням коронавірусної інфекції.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав президента України Володимира Зеленського та уряд ввести в країні жорсткіші заходи, в тому числі надзвичайний стан, з залученням правоохоронців, через загрозу розповсюдження коронавірусу.

Про це мер написав у зверненні через Facebook.

"Зволікання призведе до поширення вірусу. Доручити поліції, Нацгвардії, Муніципальній інспекції підсилити патрулювання на вулицях. Забезпечити цілодобове патрулювання вулиць", - написав Марцінків.

Тим часом в Івано-Франківську ввели жорсткіші обмеження для боротьби з поширенням коронавірусної інфекції. За даними міськвиконкому, обмеження пов’язані із першою смертю від коронавірусної інфекції 56-річної жінки з Івано-Франківська. Комісія рекомендувала керівникам аптек, магазинів та ринків не допускати більш як 10 людей одночасно. Люди повинні зберігати дистанцію не менше 2 метрів. Комунальникам доручено тримати на контролі прибирання вулиць, під’їздів, тощо. Поліція, Нацгвардія і Муніципальна варта мають посилити патрулювання на вулицях та забезпечити цілодобове патрулювання вулиць. Від сьогодні поліція буде штрафувати людей, які порушують правила карантину.

Влада міста також звернулася до Антимонопольного комітету, щоб не було спекуляцій на ліках та продуктах. Людей, які повернулися з-за кордону і ще не минуло місяця, просять максимально самоізолюватися. На сьогодні в обласній інфекційній лікарні знаходиться 15 осіб з підозрою на коронавірус.

Як повідомлялося, в Івано-Франківську 17 березня в обласній інфекційній лікарні померла 56-річна жителька Івано-Франківська, в якої вчора підтвердили коронавірус.

В Івано-Франківську облаштують окреме місце для поховання людей, які померли від коронавірусу.