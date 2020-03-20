Зеленський: Із-за кордону повернулись майже 50 тисяч українців

Новини України:На завтра заплановано потяг, який поверне українців з Литви та Латвії.

Протягом останніх п'яти днів з-за кордону в Україну повернулися більш як 50 тисяч наших співгромадян, на п'ятницю, 20 березня, заплановано ще 42 авіарейси та кілька потягів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"За останні п'ять днів ми повернули більш як 50 тисяч українських громадян. На сьогодні 42 авіарейси, які доставлять ще 8 тисяч українців", - розповів Зеленський.

Водночас він нагадав, що вчора мав розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, на якій було домовлено про взаємну евакуацію наших громадян з Канади, та канадців з України.

Крім того, Президент зауважив, що з Угорщиною та Польщею домовились про транзитні коридори, якими українці зможуть повернутись додому. Також, він розповів, що сьогодні з Перемишля вирушать п'ять поїздів, які доставлять в Україну більш як три тисяч наших громадян.

"Усі, хто повертаються з-за кордону, проходять медичну перевірку. Дуже тішить, що переважна більшість з них, свідомо обирає домашню самоізоляцію на 14 днів навіть незважаючи на відсутність у них симптомів", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, за даними МЗС, вже 23 тисячі 955 українців, яких коронавірус застав за кордоном, повернулися на Батьківщину за сприяння дипломатичних установ.

Тим часом лікування від коронавірусу за кордоном станом на 19 березня проходять 13 українців, а на карантині перебувають 38 громадян України.