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Зеленський: Із-за кордону повернулись майже 50 тисяч українців

Зеленський: Із-за кордону повернулись майже 50 тисяч українців
13:07 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:На завтра заплановано потяг, який поверне українців з Литви та Латвії.

Протягом останніх п'яти днів з-за кордону в Україну повернулися більш як 50 тисяч наших співгромадян, на п'ятницю, 20 березня, заплановано ще 42 авіарейси та кілька потягів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"За останні п'ять днів ми повернули більш як 50 тисяч українських громадян. На сьогодні 42 авіарейси, які доставлять ще 8 тисяч українців", - розповів Зеленський.

Водночас він нагадав, що вчора мав розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, на якій було домовлено про взаємну евакуацію наших громадян з Канади, та канадців з України.

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Крім того, Президент зауважив, що з Угорщиною та Польщею домовились про транзитні коридори, якими українці зможуть повернутись додому. Також, він розповів, що сьогодні з Перемишля вирушать п'ять поїздів, які доставлять в Україну більш як три тисяч наших громадян.

"Усі, хто повертаються з-за кордону, проходять медичну перевірку. Дуже тішить, що переважна більшість з них, свідомо обирає домашню самоізоляцію на 14 днів навіть незважаючи на відсутність у них симптомів", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, за даними МЗС, вже 23 тисячі 955 українців, яких коронавірус застав за кордоном, повернулися на Батьківщину за сприяння дипломатичних установ.

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Тим часом лікування від коронавірусу за кордоном станом на 19 березня проходять 13 українців, а на карантині перебувають 38 громадян України.

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Эвакуация, Зеленский, "Кордон", Коронавірус.
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