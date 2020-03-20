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В Україні виготовили першу партію тестів на коронавірус

В Україні виготовили першу партію тестів на коронавірус
12:44 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Тести виготовлені Інститутом молекулярної біології Національної академії наук.

Україна отримала першу партію експрес-тестів на коронавірус, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України", - сказав Зеленський.

Він подякував українським вченим, які у короткі терміни змогли це зробити.

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Крім того, Президент поінформував, що протягом найближчих 48 годин очікується прибуття до України з Китаю 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках Україні.

Також, за його словами, Китай надасть 10 апаратів штучної вентиляції легень, 1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки, 100 тисяч масок підвищеного захисту для лікарів та працівників поліції, 400 тисяч експрес-тестів та 10 тисяч літрів дезінфікуючої рідини.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 20 березня зареєстровано 26 випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

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За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.

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МОЗ, Зеленский, Україна, Вчені, Коронавірус, Тести.
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