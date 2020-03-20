Кличко: кияни не чують закликів залишатися вдома

Новини України:Також Кличко повідомив, що сьогодні в Києві запустили 200 додаткових маршруток.

Київський міський голова Віталій Кличко заявляє, що кияни порушують запроваджені карантинні обмеження, і попри всі заклики виходять із дому. Про це він сказав під час брифінгу 20 березня.

«Я хочу ще раз звернутися до кожного з киян: будь ласка, якщо у вас немає гострої необхідності виходити з дому, залишайтеся вдома. Ви, користуючись громадським транспортом, автоматично входите в групу ризику… Ми закликаємо людей, насамперед похилого віку, залишатися вдома. Люди, на жаль, не чують. І продовжують порушувати обмеження», - зазначив Кличко.

Він наголосив, що «сьогодні громадський транспорт - перш за все, для медиків, поліції, рятувальників, та людей, які працюють у підприємствах, що забезпечують життєдіяльність нашого міста».

«Всі інші повинні залишитися вдома. Не недооцінюйте ризики. Будь ласка, будьте обережними», - наголосив Кличко.

«Також ми змінили маршрути, що раніше підвозили людей до метро, деякі з них продовжили, більше транспорту пустили в спальні райони, але бачимо, що люди їздять багато», - зауважив мер Києва.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. В Україні станом на 20 березня лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу, з них 3 – летальні.