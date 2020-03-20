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Із міського бюджету Києва виділили 250 мільйонів на боротьбу з коронавірусом

Із міського бюджету Києва виділили 250 мільйонів на боротьбу з коронавірусом
13:16 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Столиця закуповує апарати штучної вентиляції легень, а також замовила тест-системи, маски, захисні халати.

Київ виділив 260 млн грн із резервного фонду міського бюджету на протидію поширенню коронавірусної інфекції. Про це мер столиці Віталій Кличко сказав на брифінгу.

"Ми виділили 260 мільйонів з резервного фонду бюджету міста Києва. Вони спрямовані на закупівлю необхідного обладнання, ліків та засобів індивідуального захисту для лікарень нашого міста", - заявив Кличко.

Мер наголосив, що нестача захисних масок та рукавичок виникла у першу чергу через те, що “дехто хотів на цьому заробити”.

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"Я вже казав, що у Київ надійшли 62 тисячі медичних масок, які придбало місто. Наступного тижня ми розраховуємо отримати ще понад 100 тисяч масок, виготовлених на українських підприємствах та за кордоном", - сказав Кличко.

Мер наголосив, що ажіотаж на індивідуальні заходи захисту є не лише у Києві, а й по всьому світу.

"Щодо дезінфекторів, то ми їх також замовили. Їх виготовляють, а медичні рукавички сьогодні є в комунальних аптеках "Фармація", - додав Кличко.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 20 березня зареєстровано 26 випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківській області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

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За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.

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Кличко, Гроші, Київ, Міський бюджет.
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