Окупанти накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ під Кримським

Новини України:Один український захисник отримав поранення.

Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі порушили режим припинення вогню, випустивши 20 мін по позиціях ОС.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

"Від початку поточної доби, станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Луганському напрямку. З міномета 120 калібру російські окупаційні війська випустили 20 мін по позиціях Об’єднаних сил в районі Кримського. За наявною інформацією, один український захисник отримав поранення", - повідомив речник.

Шаравара також повідомив, що противник обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Луганське, використовуючи автоматичний станковий гранатомет, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Як повідомляє пресслужба штабу ООС, евакуаційною технікою пораненого сьогодні бійця було доставлено до військово-медичного закладу, де йому оперативно надали належну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого задовільний, повідомили у штабі.

Наголошується також, що підрозділи ООС застосували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.