У Житомирі під час карантину медикам забезпечать безкоштовний проїзд на роботу

У Житомирі за рахунок міського бюджету медикам забезпечать безкоштовний проїзд на роботу на час карантину.
Про це у Facebook написав міський голова Житомира Сергій Сухомлин.
Згідно з повідомленням, медики Житомира зможуть безкоштовно добиратися на роботу завдяки спеціальним карткам.
"Сьогодні медпрацівників Житомира за рахунок міського бюджету почнемо забезпечувати транспортними картками з особливими наліпками. Якщо ви побачите людину з такою карткою, пропустіть її у маршрутку, тролейбус чи трамвай в першу чергу", - написав він.
Як уточнилося раніше у прес-службі Житомирської міськради, кошти на це виділять з міського бюджету.
Йдеться про транспортні картки з певною сумою коштів на рахунку.
Транспортна картка діятиме на всіх видах громадського транспорту міста.