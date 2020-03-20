У Житомирі під час карантину медикам забезпечать безкоштовний проїзд на роботу

Новини України:Медикам роздадуть спеціальні картки для безкоштовного проїзду у громадському транспорті.

У Житомирі за рахунок міського бюджету медикам забезпечать безкоштовний проїзд на роботу на час карантину.

Про це у Facebook написав міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

Згідно з повідомленням, медики Житомира зможуть безкоштовно добиратися на роботу завдяки спеціальним карткам.

"Сьогодні медпрацівників Житомира за рахунок міського бюджету почнемо забезпечувати транспортними картками з особливими наліпками. Якщо ви побачите людину з такою карткою, пропустіть її у маршрутку, тролейбус чи трамвай в першу чергу", - написав він.

Як уточнилося раніше у прес-службі Житомирської міськради, кошти на це виділять з міського бюджету.

Йдеться про транспортні картки з певною сумою коштів на рахунку.

Транспортна картка діятиме на всіх видах громадського транспорту міста.