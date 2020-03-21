На Донбасі окупанти дев'ять разів порушили "тишу"

Новини України:Від початку цієї доби російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції ОС.

Протягом минулої доби, 20 березня, збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано чотири обстріли:

неподалік Широкиного – з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

поблизу Мар'їнки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поруч з Новотроїцьким – з мінометів калібру 82 мм (20 мін), ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета.

П’ять обстрілів ворог учинив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

поблизу Кримського – з мінометів калібру 120 мм (20 мін);

неподалік Луганського – з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;

у районі населеного пункту Хутір Вільний – зі стрілецької зброї;

поблизу Новгородського – з ручного протитанкового гранатомета;

поруч з Новотошківським – з 82-мм мінометів (10 мін).

20 березня внаслідок ворожих обстрілів позицій українських захисників чотири військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано обстріл поблизу Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета.

Один обстріл був здійснений у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Новгородського – з мінометів калібру 120 мм окупанти випустили 15 мін.

За поточну добу втрат немає, зазначають у штабі ООС.