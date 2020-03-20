Війна на Донбасі:﻿ від початку року загинув 41 український військовослужбовець

Новини України:За аналогічний період минулого року бойові втрати становлять 34 людини.

Із початку 2020 року на Донбасі загинув 41 український військовослужбовець, 181 було поранено, всі кримінальні провадження за цими фактами перебувають на контролі Офісу генерального прокурора.

"Офіс Генерального прокурора контролює перебіг всіх кримінальних проваджень за фактами втрат і поранень українських військовослужбовців унаслідок збройної агресії РФ", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Офісу генпрокурора.

За інформацією Офісу, 19 березня 2020 року прокуратура Луганської області зареєструвала кримінальне провадження за фактом зазнання смертельного вогнепального поранення і загибелі українського військовослужбовця від пострілу снайпера незаконних збройних формувань РФ.

"Це сталося на передових позиціях у зоні проведення ООС поблизу міста Попасна. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 258 ч. 3 КК України здійснює СБУ", - інформують в Офісі.

Згідно з повідомленням, загалом із початку року унаслідок збройної агресії РФ на Донбасі загинув 41 український військовослужбовець, 182 дістали поранень. За аналогічний період минулого року бойові втрати становлять 34 людини, поранених було 222.