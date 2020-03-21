У Львові госпіталізували сімох осіб із спецпотягів, прибулих з ЄС

Новини України:7 осіб доставили в інфекційну лікарню для проведення діагностики.

Сімох пасажирів п'яти спецпоїздів, якими громадяни України сьогодні поверталися з країн ЄС, госпіталізували у Львівську обласну інфекційну лікарню, повідомив на брифінгу в.о. директора департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Андрій Васько.

"Сьогодні в Україну прибули 5 поїздів з Перемишля до Києва. У кожному з поїздів перебували від 500 до 800 людей. У Львові вийшли близько 660 пасажирів. Усім пасажирам вимірювали температуру на кордоні і у Львові і в результаті цих дій 7 осіб доставили в інфекційну лікарню для проведення діагностики", - сказав Васько.

За його словами, решта пасажирів підписали інформовану згоду про те, що їм відомо про норми законів України, зокрема, про карантин для прибулих із-за кордону.

Як повідомлялося раніше, станом на 23:00 20 березня в Україні підтверджено 41 випадок COVID-19, передає МОЗ.

"Станом на 23:00 20 березня в Україні підтверджено 41 випадок COVID-19. Нові випадки були зафіксовані у Київській (1) та Тернопільській (1) областях",- йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що станом на 22:00 20 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 18 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська 1 (+1) області та м. Київ (2).