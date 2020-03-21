В Україні збільшилась кількість інфікованих коронавірусом

Новини України:Кількість хворих українців на коронавірус збільшилась. МОЗ повідомляє в яких областях є інфіковані.

Станом на 23:00 20 березня в Україні підтверджено 41 випадок COVID-19, передає МОЗ.

"Станом на 23:00 20 березня в Україні підтверджено 41 випадок COVID-19. Нові випадки були зафіксовані у Київській (1) та Тернопільській (1) областях",- йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що станом на 22:00 20 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 18 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська 1 (+1) області та м. Київ (2).

Також дослідження проводять регіональні лабораторії, які виявили:

Чернівецька (+15);

Дніпропетровська 2;

Житомирська 1;

Харківська (+1);

Львівська (+1);

Київська обл. (+1);

м. Київ 1.

Також наразі в Україні є 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні.