У Чернівцях дітям заборонили виходити на вулицю без супроводу дорослих

Новини України:Мер міста Олексій Каспрук наголосив, що зараз карантин, а не канікули.

У Чернівцях дітям до 14 років заборонили виходити на вулицю без супроводу дорослих.

Про це мер міста Олексій Каспрук заявив у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook.

"Введено карантин у навчальних закладах, в дошкільних установах. На жаль, не всі батьки розуміють, що зараз карантин, а не канікули. Тому заборонено появу в місті дітей до 14 років без супроводу дорослих. Дитина має виходити з дому тільки з важливою метою. Наприклад, відвідування лікаря або інші обставини непереборної сили, а не для того, щоб погуляти і пограти з хлопцями у футбол", - сказав він.

Також Каспрук наголосив, що ймовірність зараження коронавірусом є дуже високою.

Окрім того, за його словами, з понеділка в Чернівцях будуть припинені будівельні та ремонтні роботи, за винятком робіт на аварійних об'єктах і об'єктах інфраструктури.

Також мер пообіцяв контролювати, щоб в магазини і аптеки запускали людей тільки в засобах індивідуального захисту.

Як повідомлялося, 17 березня Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації в Чернівецькій області через поширення коронавірусу.

Станом на 23.00 20 березня в Україні підтверджено 41 випадок COVID-19. Зокрема, 10 нових випадків зафіксовано у Чернівецькій області. Таким чином, у Чернівецькій області наразі 25 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.