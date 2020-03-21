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ВР передала клінічним лікарням Києва чотири автомобілі

ВР передала клінічним лікарням Києва чотири автомобілі
10:40 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини України:Автотранспортні засоби передаються для потреб установ Міністерства охорони здоров'я, зокрема, Олександрівської та Київської міської дитячої інфекційної лікарні.

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков у відповідь на звернення клінічних лікарень в умовах оголошеного карантину і транспортних обмежень запропонував передати медикам у користування чотири автомобілі, з балансу парламенту.

Як повідомляє прес-служба парламенту, керівник Апарату Ради В'ячеслав Штучний поінформував, що автомобілі надійдуть на час карантину в розпорядження медичних установ Києва для використання в службових цілях. "Автотранспортні засоби передаються для потреб установ Міністерства охорони здоров'я, зокрема, Олександрівської та Київської міської дитячої інфекційної лікарні", - уточнив він.

Під час введеного режиму надзвичайної ситуації в Києві автомобілі зможуть бути використані для перевезення медичних працівників до місць роботи і проживання, а також для доставки необхідних медичних виробів і обладнання.

146 українців перебуває на карантині закордоном

Як повідомлялося раніше, станом на 22:00 20 березня через епідемію коронавірусу за кордоном зараз перебувають 146 громадян України. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Найбільше українців на карантині зафіксовано у Польщі – 101 особа і у Бразилії - 16 осіб. 7 - у Німеччині і В'єтнамі, 3 - в Об'єднаних Арабських Еміратах. По 2 - у США, Молдові, Великій Британії і Австралії.

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ВР, Авто, Карантин, Дмитро Разумков.
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