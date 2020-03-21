На Буковині із 25 хворих на коронавірус 11 - односельчани

Новини України:Через концентрацію інфікованих коронавірусом в Чернівецькій області, в'їзд до сіл, де мешкають хворі буде відбуватися за особливим режимом.

Із 25 зареєстрованих випадків коронавірусу COVID-19 на території Чернівецької області 11 хворих виявлено в селі Колінківці Хотинського району

Про це повідомили в Чернівецькій ОДА.

Із 25 зареєстрованих випадків COVID-19 на території області 11 хворих виявлено в селі Колінківці Хотинського району, 7 осіб у Брусниці Кіцманського району, 1 особа у Хотині, 1 особа у Топорівцях Новоселицького району, 1 особа у Лужанах Кіцманського району, 1 особа у Чернівцях, 1 особа у Їжівцях Сторожинецького району.

"З огляду на концентрацію випадків, у селах Топорівці, Колінківці, Грозинці та Бочківці запроваджено особливий режим в’їзду та виїзду.

Усі мешканці даних сіл, які є контактними особами, або мають історію подорожей до країн, де зафіксовано випадки COVID-19, повинні піти на жорсткий домашній карантин".