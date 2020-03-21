Аваков повідомив, що Київ зупинить рух громадського транспорту

Новини України:В Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

Київ з неділі, 22 березня, зупинить рух громадського транспорту.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у коментарі під своїм дописом у Facebook.

"Київ зупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб аптек і продмагів. З неділі", - написав він.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні - до 3 квітня.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

Станом на ранок 21 березня у світі зареєстровано 276 462 випадків зараження на коронавірус, 91 954 людини одужали і 11 417 померли.