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В Україні можливе запровадження "тотального карантину" в найближчий час

В Україні можливе запровадження "тотального карантину" в найближчий час
12:45 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини України:Через зростання кількості зараження віром COVID-19 у світі, Арсен Аваков пропонує ввести в Україні "тотальний цілковитий карантин".

Міністр внутрішніх справ України виступає за термінове введення в країні жорсткого "тотального" карантину у зв'язку з пандемією у світі зараження COVID-19.

"Слід виграти час, щоб зараз не хворіло якомога більше українців. Кожен день не позамежної напруги нашої перехідної, кульгавої медичної системи - важливий! І тому – тотальний повний карантин - моя позиція, про яку хочу просити кожного з Вас і наполягатиму на ньому, згідно з моїми повноваженнями в органах влади", - написав Аваков на сторінці у Фейсбуці в суботу.

Глава МВС України наголосив, що наразі в країні мають працювати тільки критично необхідні суб'єкти господарювання, незалежно від форм власності.

"Підприємства критичної промислової інфраструктури - інші мають бути закриті і люди повинні бути вдома на карантині. Не звільнені, не відправлені за свій рахунок – на карантині - про збитки і компенсації подумаємо і вирішимо пізніше, коли виживемо!",- додав Аваков.

За його словами, в Україні буде проведена мобілізація ресурсів підприємств, організацій та установ та здійснена переорієнтація окремих підприємств на виробництво необхідної продукції, такої як медичні препарати та обладнання.

"Людям не виходити з дому, крім крайньої необхідності - це має стати жорстким правилом у найближчі дні! Заради тисяч і тисяч життів! Уряд, президентський штаб готує такі варіанти для вирішення. Моя позиція зробити це якомога раніше", - заявив міністр.

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Він також наголосив, що громадським транспортом у країні зараз повинні користуватися тільки медики, військові, правоохоронці, аптекарі, рятувальники, продавці продуктових магазинів і співробітники комунальних служб і систем життєзабезпечення.

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Все по темі:

Карантин, Инфекция, Пандемия, Арсен Аваков, МВС, Коронавірус, Covid-19.
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