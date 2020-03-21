В Україні можливе запровадження "тотального карантину" в найближчий час

Новини України:Через зростання кількості зараження віром COVID-19 у світі, Арсен Аваков пропонує ввести в Україні "тотальний цілковитий карантин".

Міністр внутрішніх справ України виступає за термінове введення в країні жорсткого "тотального" карантину у зв'язку з пандемією у світі зараження COVID-19.

"Слід виграти час, щоб зараз не хворіло якомога більше українців. Кожен день не позамежної напруги нашої перехідної, кульгавої медичної системи - важливий! І тому – тотальний повний карантин - моя позиція, про яку хочу просити кожного з Вас і наполягатиму на ньому, згідно з моїми повноваженнями в органах влади", - написав Аваков на сторінці у Фейсбуці в суботу.

Глава МВС України наголосив, що наразі в країні мають працювати тільки критично необхідні суб'єкти господарювання, незалежно від форм власності.

"Підприємства критичної промислової інфраструктури - інші мають бути закриті і люди повинні бути вдома на карантині. Не звільнені, не відправлені за свій рахунок – на карантині - про збитки і компенсації подумаємо і вирішимо пізніше, коли виживемо!",- додав Аваков.

За його словами, в Україні буде проведена мобілізація ресурсів підприємств, організацій та установ та здійснена переорієнтація окремих підприємств на виробництво необхідної продукції, такої як медичні препарати та обладнання.

"Людям не виходити з дому, крім крайньої необхідності - це має стати жорстким правилом у найближчі дні! Заради тисяч і тисяч життів! Уряд, президентський штаб готує такі варіанти для вирішення. Моя позиція зробити це якомога раніше", - заявив міністр.

Він також наголосив, що громадським транспортом у країні зараз повинні користуватися тільки медики, військові, правоохоронці, аптекарі, рятувальники, продавці продуктових магазинів і співробітники комунальних служб і систем життєзабезпечення.