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На Київщині намагались продати несертифіковані тести на коронавірус

На Київщині намагались продати несертифіковані тести на коронавірус
14:29 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф УНН Фото:Facebook

Новини України:Кіберполіція затримала чоловіка, який намагався продати тести на коронавірус в одному із месенджерів.

На Київщині поліція попередила продаж несертифікованих тестів на COVID-19. Чоловік збирався продавати їх через інтернет за 750 гривень. Про це повідомляє відділ комунікації департаменту кіберполіції Національної поліції України.

"Працівники Департаменту кіберполіції спільно з дільничними офіцерами поліції Києво-Святошинського відділу поліції ГУНП в Київській області викрили 38-річного мешканця Ірпеня, який займався продажем тестів на короновірус. Встановлено, що фігурант, використовуючи месенджер, розмістив оголошення щодо продажу тесту на короновірус в одній із спільнот. Ціна одного такого тесту складала 750 гривень. Згідно із інформацією Міністерства охорони здоров’я України, зазначений тест не отримав декларацію про відповідність в Україні", — йдеться у повідомленні.

Також вказано, що у Держлікслужбі зазначили, що у відповідному Реєстрі осіб відсутня інформація щодо особи, відповідальної за введення медичних виробів для діагностики COVID-19.

На чоловіка склали адміністративний протокол за ст. 164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Вилучено близько трьохсот одиниць товару. За рішенням суду чоловік зобов’язаний сплатити 17 500 гривень штрафу", — додали у відділі комунікації.

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Все по темі:

Полиция, Тест, Инфекция, Нацполиция, Київська область, Коронавірус, Covid-19.
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