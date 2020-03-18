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Тест на коронавірус мають робити навіть ті, у кого немає симптомів зараження

Тест на коронавірус мають робити навіть ті, у кого немає симптомів зараження
16:46 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Вірус має особливу загрозу, адже велика кількість людей, що були інфіковані коронавірусом не мали симптомів захворювання.

Дуже важливо вчасно визначити безсимптомних переносників коронавірусу й ізолювати їх, а також носити маски всім, хто перебуває в зоні ризику.

Про це в Facebook пише доцент Медичного університету ім. Альберта Ейнштейна Тіна Голобородько, посилаючись на текст листа професора університету Флоренції Серхіо Романьані.

"Важливо поширити доступ до тесту (на коронавірус - ред.) і на тих людей, які схильні до ризику множинних інфекцій, і ізолювати їх, навіть якщо позитивний результат безсимптомний. Дуже важливо, щоб усі схильні до ризику люди носили маску не тільки для захисту себе, а й для інших", - такий висновок зробив професор, спираючись на проведені дослідження.

Команда лікарів на чолі з Романьані проводила тестування жителів (близько 3000 осіб) невеликого містечка за межами Падуї, одного з перших центрів в Італії, де було зафіксовано випадки коронавірусу.

Дослідження показало, що у більшості людей із позитивною реакцією на Covid-19 (50-75%) відсутні симптоми хвороби, і втім, вони є вірусоносіями.

Ізолюючи "позитивних" пацієнтів (із симптомами або без) лікарі змогли не тільки захистити інших людей від зараження, а й уберегти від розвитку ускладнень, так як показник відновлення серед людей позитивних, але ізольованих, у 60% випадків становив близько 8 днів.

"Фактично, шляхом ізоляції всіх позитивних пацієнтів загальне число хворих зменшилась із 88 до 7 (як мінімум, у 10 разів) протягом 7-10 днів", - зазначив Романьані.

За даними італійських медиків, відсоток безсимптомного зараження коронавірусом високий, особливо - серед молоді.

"З урахуванням цих даних ясно, що деякі процедури стримування вимагають перегляду. Вкрай важливо блокувати поширення вірусу, ідентифікувати більшість безсимптомних суб'єктів, і зробити це якомога швидше", - підкреслив професор.

На підставі отриманих даних дослідники вже почали "масове спостереження" по всьому регіону Венето і проведення скринінгу всіх працівників охорони здоров'я, особливо лікарів і медсестер, які перебувають у контакті з пацієнтами, навіть якщо в них немає симптомів.

Як підкреслює професор, у багатьох країнах фактично уникають тестування персоналу, якщо у тих немає симптомів, і це "дуже небезпечне рішення". В результаті лікарні можуть стати зонами зараження коронавірусом.

Нагадаємо, за останніми даними в світі зафіксовано 198 601 випадок зараження коронавірусом, з них 82 779 осіб одужали, 7 988 померли. Зокрема в самій Італії 31 506 осіб захворіли, майже 3 тисячі з них уже одужали, і 2 503 не впоралися з хворобою.

За даними Міністерства охорони здоров'я України, у світі станом на ранок, 18 березня, зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7954 померли. На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 в трьох областях і м.Києві, з них два - летальних.

 

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Тест, Инфекция, Пандемия, Коронавірус, Covid-19, Рекомендації.
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