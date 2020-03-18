Скачать
Середа, 18.03.2020
Кабмін ухвалює рішення стосовно карантину (Відео)
Кабмін ухвалює рішення стосовно карантину (Відео)
Майже 26 тисяч українців за добу повернулись з-за кордону
Майже 26 тисяч українців за добу повернулись з-за кордону
Офіційно: всі футбольні змагання в Україні зупинені
Офіційно: всі футбольні змагання в Україні зупинені
Том Хенкс розповів про симптоми коронавіруса і життя в ізоляції
Том Хенкс розповів про симптоми коронавіруса і життя в ізоляції

Нових хворих на коронавірус в Україні немає

Нових хворих на коронавірус в Україні немає
12:10 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Наразі Міністерство охорони здоров'я рекомендує громадянам дотримуватися правил карантину і правил особистої гігієни.

В Україні станом на ранок 18 березня зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусом Covid-19. Про це на брифінгу сказав прессекретар міністра охорони здоров'я Артем Дехтяренко.

"Станом на 10:30 на сьогодні в Україні зафіксовано 14 випадків інфекції Covid-19. З них 10 у Чернівецькій області, один з них - летальний; у Київській області - 3 випадки і в Житомирській області один випадок, який, на жаль, був летальний", - сказав Дехтяренко.

Всі випадки, за його словами, досліджувалися у вірусологічній лабораторії Центру громадського здоров'я МОЗ. Всі пацієнти у яких підтверджена ця інфекція, ізольовані і перебувають під медичним наглядом. Особам, які контактували з цими пацієнтами, рекомендована самоізоляція, і над ними встановлено медико-санітарний контроль, зазначив Дехтяренко.

Майже 26 тисяч українців за добу повернулись з-за кордону

Також Дехтяренко поінформував, що першому інфікованому коронавірусом у Чернівецький області проведено тестування, його результати негативні, очікується проведення повторного тестування і при його негативних результатах можна буде казати про перший випадок одужання від коронавірусу в Україні. Повторне тестування має відбутися найближчими днями, сказав він.

Наразі Міністерство охорони здоров'я рекомендує громадянам дотримуватися правил карантину і правил особистої гігієни задля убезпечення себе та оточуючих від захворювання.

Другий брифінг стосовно ситуації з коронавірусом відбудеться за участю заступника міністра охорони здоров'я, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка о 13 годині.

Президент спростив схему закупівлі ліків

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Карантин, Инфекция, Україна, Хвороба, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У ДТП загинув боксер, "Український отаман" Дмитро Лісовий
02 Письменниця Ірена Карпа порівняла карантин у Франції та Україні
03 Автори фільму "Вестсайдська історія" підігріли цікавість до новинки кіно
04 Станом на 17 березня в Україні 14 випадків коронавірусу, два - летальні
05 10 музеїв світу, які можна відвідати віртуально доки триває карантин
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Києві спостерігаються великі затори
У Києві спостерігаються великі затори
Кабмін планує вчергове ухвалити рішення щодо карантину
Кабмін планує вчергове ухвалити рішення щодо карантину
Польща розблокує пункти пропуску на кордонах із деякими країнами
Польща розблокує пункти пропуску на кордонах із деякими країнами
Оголошено номінантів премії &quot;Золота Дзиґа&quot; - в лідерах драма &quot;Додому&quot; і комедія &quot;Мої думки Тихі&quot;
Оголошено номінантів премії "Золота Дзиґа" - в лідерах драма "Додому" і комедія "Мої думки Тихі"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся