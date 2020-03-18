Президент спростив схему закупівлі ліків

Новини України:Закон створює засади залучення закупівельної організації до здійснення закупівель медичних товарів за кошти державного бюджету.

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про спрощення закупівель ліків. Зокрема, глава держави підписав закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету» (№2539). Відповідна інформація зазначена в картці законопроекту.

У графі про дату і стан проходження вказано: «Повернуто з підписом Президента», та уточнюється, що глава держави підписав закон 18 березня 2020 року.

Закон приводить норми Податкового кодексу України у відповідність з іншими нормами чинного законодавства, зокрема Законами України «Про публічні закупівлі», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів і медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі»", - йдеться у пояснювальній записці.

Згідно із законом, в Україні буде створена стратегічна закупівельна організація, яка має забезпечувати ефективні закупівлі медичних товарів коштом держбюджету, застосовуючи при цьому провідні практики та механізми спеціалізованих організацій. Це буде юридична особа з достатніми матеріально-технічними ресурсами та досвідченими фахівцями, а також особливим порядком фінансування та здійснення закупівель, яка буде продовжувати вже існуючий досвід спеціалізованих організацій, реалізуючи делеговані повноваження Міністерства охорони здоров’я України щодо здійснення закупівель.

Запроваджується також низка податкових пільг під час закупівель лікарських засобів та медичних товарів.

Зокрема, звільняються операції із закупівлі медичних товарів за кошти державного бюджету від оподаткування податком на додану вартість.

Закон передбачає нерозповсюдження положень податкового законодавства про необхідність нарахування компенсуючих податкових зобов’язань та пропорційне віднесення сум податку на додану вартість до податкового кредиту на операції, звільнені від оподаткування податком на додану вартість відповідно до цього законопроєкту.

Запроваджуються положення про нерозповсюдження низки різниць, що виникають при здійсненні фінансових операцій, на операції Закупівельної організації з безоплатного постачання (розподілу) медичних товарів, придбаних такою організацією за кошти державного бюджету або кошти грантів (субгрантів) Глобального фонду.

Законом звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України медичних товарів, що закуповуватимуться за кошти державного бюджету спеціальним суб’єктом – Закупівельною організацією.

Закон також усуває перешкоди, зумовлені особливостями адміністрування податку на прибуток підприємств, що можуть суттєво ускладнити можливість ефективної діяльності єдиної національної закупівельної організації.

Окрім того, Президент підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я» (№2538).

Відповідна інформація зазначена в картці законопроекту.

Міністерство охорони здоров'я України залишається при цьому головним розпорядником бюджетних коштів. Закупівельна організація здійснюватиме закупівлі медичних товарів за кошти державного бюджету в рамках програм, які буде визначено як стратегічні. Закупівельна організація отримуватиме бюджетні кошти від Міністерства охорони здоров'я та виступатиме замовником у розумінні Закону України «Про публічні закупівлі»: проводитиме процедури закупівель, укладатиме від власного імені договори про закупівлю, ставатиме власником лікарських засобів та інших медичних товарів та організовуватиме отримання відповідних товарів кінцевими споживачами – лікувально-профілактичними закладами.

Перелік медичних товарів, які можуть закуповуватися за кошти державного бюджету, передбачається затвердити постановою Кабміну.

Запропонований законом порядок здійснення закупівель гарантуватиме недискримінацію та рівність доступу вітчизняних та зарубіжних постачальників медичних товарів до участі у таких закупівлях.

Прийняття цього закону дозволить не допустити корупційних ризиків при здійсненні закупівель лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів за кошти державного бюджету, забезпечити своєчасність та прогнозованість постачання таких товарів у заклади охорони здоров'я, економію бюджетних коштів за рахунок розширення конкуренції, в тому числі завдяки збереженню можливості участі постачальників-нерезидентів у публічних закупівлях лікарських засобів, розширити доступ пацієнтів України до найбільш ефективних, якісних та безпечних лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів.

Як повідомлялося, Верховна Рада під час позачергового засідання 17 березня ухвалила в цілому законопроєкт №2538.

Голова ВР Дмитро Разумков підписав відповідний закон 17 березня та передав його на підпис Президенту Володимиру Зеленському.