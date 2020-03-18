МВС припиняє видачу довідок про несудимість на руки

Новини України:Громадяни можуть отримати довідку онлайн в електронному вигляд.

У будівлі МВС за адресою Академіка Богомольця, 10, у Києві видачу довідок про несудимість на руки призупинили до 3 квітня, їх можна буде отримати в електронному вигляді онлайн. Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.

"Повідомляємо, що у зв’язку з запровадженням карантину до 03.04.2020, в МВС України за адресою: Київ, вул. Академіка Богомольця, 10 призупиняється наручно видача довідок про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, які громадяни замовляли онлайн", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що громадяни можуть отримати довідку онлайн в електронному вигляді з використанням електронного підпису (фізичної особи) або BankID на сайті Головного сервісного центру МВС.

Окремо, для отримання довідок у паперовому вигляді через сервісні центри МВС громадянам радять відстежувати розклад їхньої роботи на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС.