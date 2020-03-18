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"Дія" запустила електронний студентський квиток

"Дія" запустила електронний студентський квиток
06:22 Сьогодні Телеграф Укринформ

Новини України:У додатку "Дія" з'явився електронний студентський квиток.

У мобільному додатку "Дія" з'явився електронний студентський квиток, який працює у тестовому режимі.

Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"Студентський квиток від сьогодні в мобільному застосунку "Дія" у тестовому режимі. Вже близько 6 тис. студентів стаціонарної форми навчання тестують цифровий студентський квиток", - йдеться в повідомленні.

У відомстві пояснили, що за студентським квитком у смартфоні можна те саме, що і за звичайним, пластиковим: отримати 50-відсоткову знижку на проїзд залізницею в плацкартних вагонах; скористатися знижками в музеях та інших державних установах у сфері культури: це навіть можуть бути кінотеатри, розважальні центри та торговельні компанії; у деяких навчальних закладах цифровим студентським можна буде скористатися як читальним квитком у бібліотеці.

У Мінцифри додали, що загалом у "Дії" зараз понад 1,8 млн користувачів. Найближчим часом можуть приєднатися ще понад 800 тис. студентів денної форми навчання.

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Як повідомлялось, у грудні 2019 року тестовий доступ до додатка відкрили для себе 5 тисяч українців, які подали заявки. Перший реліз додатку "Дія" містить цифрове посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ).

Застосунок можна безкоштовно завантажити в App Store та Play Market. Ідентифікація користувачів відбувається за допомогою технології BankID.

"Дія" працює як при наявності інтернету, так і в офлайн-режимі.

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ДИЯ, Водійські права, Студентський квиток, Військовий квиток.
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