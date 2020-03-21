СБУ виявила фальсифіковані антисептики сумою на 2 мільйони гривень

Новини України:На Волині працівники СБУ затримали вантажівку, яка перевозила 20 тон фальсифікованих антисептиків.

На Волині СБУ виявила групу осіб, яка налагодила виготовлення фальсифікованих антисептиків з етилового спирту, який перебуває в незаконному обігу. Вилучили продукції на 2 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

"Прокуратура Волинської області спільно з працівниками СБУ задокументували діяльність групи осіб, які, на думку слідства, налагодили виготовлення з етилового спирту, що перебуває в незаконному обігу, лікарського засобу, нібито призначеного для дезінфекції. Правоохоронці затримали на межі Волинської області вантажівку із 20 т фальсифікованої продукції на суму понад 2 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Вказано, що фальсифікат виявили в одному із сіл Ківерцівського району. Сировина для виготовлення підроблених лікарських препаратів не мала противірусної дії, а її використання може бути шкідливою для здоров’я людини. Також там виявили миючі засоби нібито відомих європейських брендів та обладнання й тару для розливу.

"На думку слідства, щодня підпільний цех виготовляв до 15 тонн такого „антисептика“ на суму 1,5 млн грн та збував його. Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 199 КК України, вирішується питання щодо арешту вилученого майна", — повідомили у пресслужбі.

Повідомляється, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли інформацію про порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 321-2 КК України).