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На Харківщині введуть надзвичайну ситуацію

На Харківщині введуть надзвичайну ситуацію
16:26 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:У 37-річної жительки Харкова вчора ввечері лабораторно підтверджено захворювання на коронавірус.

У Харківській області через загрозу поширення коронавірусу буде запроваджено режим надзвичайної ситуації, відповідне розпорядження керівника регіону готується. Про це голова ОДА Олексій Кучер сказав за підсумками засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки.

«У зв’язку з тим, що у мешканки Харкова, яка наразі перебуває в Києві, було підтверджено коронавірус, пропонується ввести сьогодні режим надзвичайної ситуації в регіоні», - сказав Кучер.

Він зазначив, що відповідне розпорядження готується.

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Як повідомлялося, у 37-річної жительки Харкова вчора ввечері лабораторно підтверджено захворювання на коронавірус. Жінка після повернення з Франції перебуває весь час у Києві. Пізніше стало відомо, що вона є дружиною заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача, котрий після повернення з-за кордону ходив на роботу, а згодом занедужав. Учора ввечері Скоробагача госпіталізували в Києві після різкого погіршення стану. Заступник голови облради розповів, що йому робили вже кілька тестів – у харківській інфекційній лікарні та у приватній клініці, та жоден не підтвердив наявність вірусу.

За даними МОЗ, наразі в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок Covid-19, три з них летальні і одна людина видужала.

Станом на ранок 21 березня, у світі зареєстровано 276 462 випадки зараження коронавірусом, 91 954 людини одужали і 11 417 померли.

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Карантин, Надзвичайна ситуація, Коронавірус, Харківщина.
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