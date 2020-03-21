У столиці - 7 нових випадків коронавірусу

Новини України:Загалом у столиці 10 зареєстрованих випадків захворювання на Covid-19.

У столиці зареєстровано 7 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Facebook.

"В Києві зареєстровано 7 нових випадків захворювання на коронавірус. Сьогодні під вечір ми отримали лабораторно підтверджені тести двох жінок - 29-ти та 39-ти років та 5-ти чоловіків у віці від 31 до 50 років", - написав він.

"Восьмеро киян були інфіковані в європейських країнах - переважно у Франції та Німеччині. Два випадки – місцеве зараження від хворих із Житомирської області та Києва", - додав Кличко.

Він повідомив. що із 10 хворих п‘ятеро лікуються в Олександрійській клінічній лікарні столиці. Інші п'ятеро перебувають на самоізоляції та отримують лікування вдома під наглядом лікарів.

"Також ми чекаємо на підтвердження чи спростування діагнозу на коронавірус ще трьох тестів, відправлених у референс-лабораторію", - зазначив мер Києва.

Таким чином в Україні зареєстровано 48 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 - летальні.