Серед заражених Буковинців - восьмеро дітей

Новини України:Серед усіх хворих буковинців немає жодного пацієнта у важкому стані, а кілька із них не госпіталізовані та лікуються вдома.

Серед 25 хворих на Covid-19 буковинців є восьмеро дітей. Деякі з них лікуються вдома амбулаторно. Про це під час прямої трансляції у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Серед осіб у Чернівецькій області, у яких підтверджено цю хворобу (коронавірус - ред.), хотів вам повідомити структуру цієї групи людей. На сьогодні ми маємо 14 жінок та 11 чоловіків інфікованих. Серед них п'ятеро дітей до 5 років, троє дітей віком від 6 до 18 років. Люди молодого віку від 19 до 35 років - 7, ще троє - від 35 до 50 років і семеро людей, яким більше 50 років", - сказав Осачук.

"Стан усіх стабільний, не виявляють важких форм перебігу цієї хвороби, перебувають на лікуванні під наглядом наших лікарів. Важливо також наголосити, що кілька пацієнтів, серед них і діти, отримують лікування вдома, перебуваючи в обсервації під наглядом лікаря. Тобто, отримують амбулаторне лікування", - додав посадовець.

Як повідомлялося, станом на 20:00 в Україні зареєстровано 48 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 - летальні.