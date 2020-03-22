У Києві будуть дезінфікувати житлові будинки

Новини України:На проведення заходів з проведення дезінфекції житлових багатоквартирних будинків виділено 23 млн. грн.

У Києві в зв'язку з поширенням коронавірусу проводитиметься дезінфекція житлових будинків, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), Департаменту фінансів виконавчому органу Київської міської ради (КМДА) в установленому порядку забезпечити виділення цільових коштів розміром 23 млн грн на проведення заходів з проведення дезінфекції житлових багатоквартирних будинків", - йдеться в протоколі № 16 Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, опублікованому на офіційному сайті КМДА в суботу ввечері.

Як повідомлялося раніше, у столиці зареєстровано 7 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Facebook.

"В Києві зареєстровано 7 нових випадків захворювання на коронавірус. Сьогодні під вечір ми отримали лабораторно підтверджені тести двох жінок - 29-ти та 39-ти років та 5-ти чоловіків у віці від 31 до 50 років", - написав він.