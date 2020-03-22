ООС: окупанти випустили п'ять мін поблизу Водяного

Станом на 12.30 22 березня російсько-окупаційні війська випустили п'ять мін по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу Водяного.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Від початку поточної доби до 12.30 окупанти здійснили 1 обстріл, зранку з боку Саханки випустивши 5 мін калібру 82 мм по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних біля Водяного", - зазначається у повідомленні.
Втрат з нашого боку немає.
Учора, 21 березня окупанти 10 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Один український військовий поранений.