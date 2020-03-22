Черкащина отримала 14 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом

Новини України:Для боротьби з пандемією коронавірусу, Черкащині були спрямовані кошти у сумі 14 мільйонів гривень від власника компанії "Наша Ряба" - Юрія Косюка.

Черкаська область отримала першу допомогу на вирішення нагальних потреб регіону в сумі 14 мільйонів гривень, повідомляють в обладміністрації.

"Світовий спалах коронавірусної інфекції не оминув Україну. Це безпрецедентна ситуація, яка вимагає від усіх нас стійкості та єдності у боротьбі. Є загроза не лише життю та здоров’ю людей. Усвідомлюємо, що світова пандемія – це удар по економіці країни. Обласний та місцеві бюджети не в змозі впоратися із усіма потребами у сфері охорони здоров’я. Тому сьогодні, у складний для України час, звертаємося до бізнесу. Ми зараз у ситуації, де немає місця політиці та особистим амбіціям. Є лише один спільний стратегічний інтерес – здоров’я всіх громадян. Наше завдання – вжити зараз усіх можливих превентивних заходів, аби не допустити розповсюдження інфекції Україною", - наголосив голова Черкаської ОДА Роман Боднар.

Він закликав бізнес проявити свою активну громадянську позицію, соціальну відповідальність та приєднатися до боротьби із глобальною загрозою.

"Сподіваємося, що надана області допомога, – це лише початок консолідації зусиль влади та бізнесу. За кожну витрачену гривню ми прозвітуємо публічно. А громада Черкащини подякує за кожне врятоване життя", - підкреслив очільник області.

Допомогу області в розмірі 14 млн грн надав Юрій Косюк, власник найбільшого в Україні виробника курятини "Наша Ряба".