Троє осіб чекає на результати експрес-тестів на коронавірус у Львові

Новини України:Загалом, у Львівській області з підозрою на коронавірус перевіряють 87 осіб.

У Львові на коронавірус сьогодні перевіряють ще трьох пацієнтів. Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

"У період з 8:30 до 16:30 години 22 березня, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію з'явилося ще 3 пацієнти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це пацієнти з міста Львова та Перемишлянського району.

"Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 54 особи. На самоізоляції знаходяться 32 осіб. За увесь час виписано - 11 пацієнтів. Стан усіх хворих -середньої важкості або близький до задовільного. У однієї пацієнтки наближений до важкого", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ОДА, загалом на Львівщині за весь час із підозрою на COVID- 19 звернулося 97 осіб. За результатами тестів у 6 осіб - грип. Ще 4 результати тестів - негативні. За увесь час в сумі у 10 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

"Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 87 осіб. У одного пацієнта - позитивний результат тесту на коронавірус. Очікуються результати контрольного тестування. Одна особа знаходиться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії", - йдеться у повідомленні.