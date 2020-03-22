Окупанти один раз порушили тишу, втрат немає

Новини України:Внаслідок ворожого обстрілу втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Станом на 18.00 22 березня російсько-окупаційні війська 1 раз обстріляли позиції Об'єднаних сил із мінометів калібру 82 мм, втрат серед українських військових немає. Про це пресцентр штабу ОС повідомляє у Facebook.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню із забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - зазначається у повідомленні.

Противник обстріляв наші позиції у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Водяне із мінометів калібру 82 мм, випустивши 5 мін.

Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника.