"Бориспіль" закрив другий термінал

Новини України:Станом на ранок 22 березня в Україні зафіксовано 47 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, зокрема 3 летальні.

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" закрили термінал F. Про цей йдеться на сайті аеропорту.

"З метою підвищення безпеки пасажирів та персоналу чартерні, санітарні, евакуаційні та інші технічні рейси міжнародного сполучення (приліт) будуть переведені з термінала F до термінала B о 17:00 за київським часом 22 березня", - йдеться у повідомленні.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" з 18 березня закрив основний термінал D для оптимізації діяльності та у рамках заходів із запобігання поширенню коронавірусу.

Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів від 14 березня 2020 р. № 287-р, Україна тимчасово закрила міжнародне регулярне пасажирське сполучення з 17 березня 00:00 за київським часом до 3 квітня 2020 року.