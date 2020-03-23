Противник обстріляв наші позиції із забороненої зброї

Новини України:Окупанти три рази обстріляли українські позиції.

22 березня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Усі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

неподалік Водяного – з 82-мм мінометів – 5 мін;

поблизу Павлополя – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Березове – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

Підрозділи Об’єднаних сил застосували чергові вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

Вчора, 22 березня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.

З початком цієї доби, 23 березня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат серед наших захисників немає.