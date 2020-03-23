СБУ затримала партію халатів на 42 тисячі євро

Новини України:Майже 40 тис. медичних халатів намагалися вивезти з України.

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) у Волинській області запобігли спробі незаконного вивезення з країни партії медичних халатів.

"Правоохоронці зупинили на митному посту "Ягодин" Волинської митниці вантажівку, яка їхала до однієї з країн Євросоюзу. Під час митного огляду транспортного засобу було виявлено майже 40 тис. медичних халатів із нетканого синтетичного волокна", - повідомляє прес-центр СБУ.

За попередніми оцінками, вартість затриманої партії становить близько 42 тис. євро.

За фактом було розпочато кримінальне провадження, тривають невідкладні слідчі дії.