На Донеччині сімох осіб тестують на коронавірус

У Донецькій області наразі очікують на результати семи пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19.
Про це заявив заступник начальника управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА Олександр Педенко.
"Наразі 7 пацієнтів очікують результатів підтвердження або спростування підозри на коронавірус. Це переважна більшість людей, які приїхали з Єгипту", — сказав Педенко.
Нагадаємо, у Донецькій області зафіксовано 1 випадок інфікування коронавірусом.