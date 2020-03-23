На Донеччині сімох осіб тестують на коронавірус

Новини України:Людий, котрі повернулись на Донеччину після відпочинку у Єгипті тестують на коронавірус.

У Донецькій області наразі очікують на результати семи пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це заявив заступник начальника управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА Олександр Педенко.

"Наразі 7 пацієнтів очікують результатів підтвердження або спростування підозри на коронавірус. Це переважна більшість людей, які приїхали з Єгипту", — сказав Педенко.

Нагадаємо, у Донецькій області зафіксовано 1 випадок інфікування коронавірусом.