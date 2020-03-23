З підозрою на коронавірус у Івано-Франківську померла жінка

Новини України:Тести померлої відправили на лабораторні дослідження до Києва, очікуються результати.

65-річна жінка, у якої підозрюють гостре респіраторне захворювання Covid-19, викликане коронавірусом SARS-CoV-2, померла в Івано-Франківську в понеділок, повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Сьогодні, на жаль, жінка з підозрою, 65 років, померла в обласній інфекційній лікарні", - сказав Марцінків у своєму відео-зверненні, розміщеному на його сторінці у Facebook у понеділок.

За його словами, померла жінка - мешканка с. Чукалівка Тисменицького району Івано-Франківської області, яке безпосередньо межує з обласним центром.

"Поки що вона з підозрою, відповідні тести передано до Києва, відповідно, будемо мати можливість отримати необхідну інформацію завтра", - додав Марцінків.У