У Запорізькій області 15 осіб госпіталізовано з підозрою на коронавірус

Новини України:До інфекційної лікарні Запоріжжя лише за минулі вихідні було госпіталізовано 15 осіб з підозрою на коронавірус.

У Запорізькій області не зареєстровано жодного лабораторно підтвердженого випадку гострого респіраторного захворювання Covid-19, викликаного коронавірусом SARS-CoV-2

Про це повідомляє прес-служба Запорізького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України.

При цьому, за даними відомства, в регіоні зростає кількість підозр на Covid-19. За минулі вихідні 15 жителів Запорізької області ізольовано (госпіталізовано) з підозрою на захворювання коронавірусною інфекцією.

Отже, станом на 23 березня в регіоні зареєстровано вже 24 підозрілих випадки, з яких у семи випадках захворювання Covid-19 не підтвердилося, за іншими 17 випадками проводяться дослідження у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я.