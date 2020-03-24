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Вівторок, 24.03.2020
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На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів

На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
10:15 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції в Донецькій області був зареєстрований увечері 18 березня.

У Донецькій області наразі захисних костюмів для лікарів достатньо на два тижні. Про це 23 березня на пресбрифінгу в Донецькій ОДА заявив заступник начальника управління – начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Олександр Педенко.

«Захисних костюмів в області достатньо. Але все залежить від того, що вважати достатком. Коли люди прислухаються до порад та перестануть ходити по вулицях, тоді тих костюмів буде достатньо. Але, коли навпаки... Костюми одноразові, ніхто з лікарів другий раз їх використовувати не буде. І вони швидко закінчаться. Зараз, за тими темпами, які ми бачимо, костюмів достатньо на два тижні, тобто на той період, на який було оголошено карантин», - сказав Педенко.

Як повідомлялося, перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції в Донецькій області був зареєстрований увечері 18 березня - у 52-річного жителя Маріуполя, який повернувся з Єгипту. Ще 7 хворих у лікарнях регіону очікують свої результати досліджень з референс-лабораторії у Києві.

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В Україні станом на 23 березня було 73 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

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Инфекция, Хвороба, Коронавірус, Донеччина, Захисні Костюми.
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