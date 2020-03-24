Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)

Новини України:24 березня, медичні засоби відправлять у лікарні області.

У Херсонській області отримали партію медичного вантажу, що прибув в Україну з Китаю. Про це у Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«Вночі Херсонщина отримала партію медичного вантажу», - зазначив голова ОДА.

У пресслужбі ОДА повідомляють, що наразі у них немає інформації про перелік медичного вантажу та його кількість. «Наразі розвантажують», - зазначили у пресслужбі.

Фото: Facebook Юрій Гусєв

Як повідомлялося, в Україну 23 березня прибув літак із Китаю з партією тестів для виявлення коронавірусної інфекції. Крім того, доставлено медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легень та інші засоби, необхідні для боротьби з коронавірусом.