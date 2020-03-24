25 автомобілів медичним закладам Києва від народних депутатів

Новини України:Верховна Рада України передає медикам Києва ще 25 автомобілів.

Верховна Рада передала ще 25 автомобілів медичним закладам Києва, які визначено як госпітальну базу для боротьби з Covid-2019.

"Сьогодні нашим лікарям ці машини потрібні більше, ніж Верховній Раді, тому я дякую всім головам комітетів та працівникам апарату за підтримку такого рішення. Рух міського транспорту зараз обмежено, і найбільшої допомоги в таких умовах потребують саме медики. Ми всі маємо об’єднати свої зусилля і максимально допомагати тим, хто знаходиться на передовій боротьби з поширенням коронавірусу", - наводить слова голови парламенту Дмитра Разумкова прес-служба Верховної Ради на сторінці у Facebook.

Зазначається, що, в свою чергу, мережі АЗС UPG, KLO і SOCAR також приєдналися до ініціативи і готові передати для потреб медичних закладів загалом 35 тис. літрів пального.

Окрім того, Разумков особисто придбав на потреби лікарень Києва 5800 літрів пального, отже, загальна кількість пального становить - понад 40 тис. літрів.

Так, автомобілі буде передано медичним закладам, які визначено як госпітальну базу для боротьби з Covid-2019 у Києві: КНП "Олександрівська клінічна лікарня міста Києва", КНП "Київська міська клінічна лікарня №4", КНП "Київська міська клінічна лікарня №9", КНП "Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня", КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня №1", КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня №2", "Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини".

Як повідомлялося, ВР передала клінічним лікарням Києва чотири автомобілі.